Выбор все шире. Из Омского аэропорта начнут летать новые самолеты в Тюмень

Вылеты запланированы дважды в неделю, по понедельникам и субботам, но с 25 июля рейсы будут осуществляться только по понедельникам. Пока самолеты из Омска будут отправляться в 12:50 часов, а прибытие в Тюмень запланировано на 13:30 часов. Обратный вылет из Тюмени состоится в 09:30 часов, а прибытие в Омск запланировано в 12:00 часов. Время для каждого города указано местное.