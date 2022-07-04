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Выбор все шире. Из Омского аэропорта начнут летать новые самолеты в Тюмень

Выбор все шире. Из Омского аэропорта начнут летать новые самолеты в Тюмень

Сегодня, 12:29
Фото: 1MI

Из Омска откроют новые рейсы до Тюмени

Первый полет запланирован на понедельник, 4 июля.

В пресс-службе областного правительства объявили, что с сегодняшнего дня авиакомпания Utair открывает регулярные рейсы из Омского аэропорта в аэропорт Рощино в Тюмени.

Вылеты запланированы дважды в неделю, по понедельникам и субботам, но с 25 июля рейсы будут осуществляться только по понедельникам. Пока самолеты из Омска будут отправляться в 12:50 часов, а прибытие в Тюмень запланировано на 13:30 часов. Обратный вылет из Тюмени состоится в 09:30 часов, а прибытие в Омск запланировано в 12:00 часов. Время для каждого города указано местное. 

Отмечается, что перелеты будут выполняться на воздушных судах ATR 72. Время в пути составит 1 час 40 минут. 

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Самолет#Рейсы#Полет#Перелет#Тюмень#Рощино
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