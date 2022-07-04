ВСК открыла Цифровую клинику

«Цифровая клиника от ВСК уже сегодня доступна нашим новым и действующим клиентам по полисам Добровольного медицинского страхования. Мы видим, что данное решение позволяет сделать путь к выздоровлению максимально быстрым и эффективным, сократить его в два раза. Для этого мы очень пристально следим за экспертизой нашего медицинского персонала, а также активно развиваем наше мобильное приложение, где предлагаем своим клиентам разные каналы взаимодействия с врачом — от консультации в чате, до видеозвонка, предоставляем возможность записаться онлайн или вызвать врача на дом. Стоит отметить, что согласно исследованию ВЦИОМ, 60% россиян уже сейчас готовы получать медицинскую помощь посредством цифровых решений, дистанционно . Всего, по данным ВСК, востребованность онлайн-консультаций в начале 2022 выросла почти в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и мы ожидаем сохранение данного тренда в 2023 году», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.