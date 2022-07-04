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В центре Омска из-за ремонта теплосетей на две недели перекроют улицу

В центре Омска из-за ремонта теплосетей на две недели перекроют улицу

Вчера, 17:32
Фото: 1MI
Участок закроют до конца июля.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, 08 часов 13 июля до 20 часов 29 июля в Центральном округе Омска будет перекрыт участок улицы Тарской. Проезд будет запрещен от улицы 9-я Северная до жилого дома № 139 по улице Тарская.

мэрия Омска

Отмечается, что перекрытие связано с ремонтными работами на теплосетях. Объехать перекрытый участок можно по улицам Орджоникидзе, Осоавиахимовской, 7-я Северная, 8-я Северная, 9-я Северная.

Вблизи перекрытого участка будут установлены временные знаки. Омичей просят соблюдать все введенные ограничения и учитывать перекрытие при построении маршрутов. 

#Город#Новости#Омская область#Омск#Дорога#Ремонт#Перекрытие#Ольга Акамова
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