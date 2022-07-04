В центре Омска из-за ремонта теплосетей на две недели перекроют улицу

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, 08 часов 13 июля до 20 часов 29 июля в Центральном округе Омска будет перекрыт участок улицы Тарской. Проезд будет запрещен от улицы 9-я Северная до жилого дома № 139 по улице Тарская.