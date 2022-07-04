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В Омской области в лесу нашли тело молодого парня

В Омской области в лесу нашли тело молодого парня

Вчера, 16:42
Фото: 1MI
На страшную находку наткнулись односельчане погибшего.

В Исилькульском районе Омской области следователи СК разбираются во всех обстоятельствах смерти 23-летнего парня, тело которого нашли недалеко от села Баррикада. 

«В субботу, 2 июля, в двенадцатом часу дня жители села пошли в лес и в 700 метрах от населенного пункта наткнулись на тело молодого односельчанина, после чего сообщили о находке в полицию», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области. 

Прибывшие на месте следователи и криминалисты осмотрели труп и не нашли никаких следов криминала. Предварительно, погибший совершил суицид. 

В данный момент следователи выясняют все причины случившегося. 

#Василий Попов#Происшествия#Общество#Новости#Эксклюзивы#Омская область#Смерть#Криминал#Следственный комитет
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