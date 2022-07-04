В Омске арестовали мужчину за изнасилование 17-летней девушки

В Омске арестовали 33-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании 17-летней девушки. Инцидент произошел 3 июня 2022 года. В этот день мужчина, который ранее был судимым за тяжкие преступления, в том числе за изнасилование, увидел на улице потерпевшую.
Злоумышленник напал на нее, схватил за шею и закрыл рот, после чего увез за гаражи на улице Бульварной, где изнасиловал. Личность злоумышленника удалось установить благодаря судебно-медицинской экспертизе.
Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте обвиняемого, его отправили в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.