В Омске арестовали мужчину за изнасилование 17-летней девушки

В Омске арестовали 33-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании 17-летней девушки. Инцидент произошел 3 июня 2022 года. В этот день мужчина, который ранее был судимым за тяжкие преступления, в том числе за изнасилование, увидел на улице потерпевшую.