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В Амурской области утонул ребенок

В Амурской области утонул ребенок

Вчера, 15:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Подросток погиб при попытке переплыть реку.

В Тынде местная прокуратура начнет проверку обстоятельств гибели 11-летнего мальчика, который утонул, пытаясь переплыть реку. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на сообщение пресс-службы ведомства.

3 июля вечером мальчик в компании приятеля купался в реке в черте города Тында. Ребенок решил переплыть водоем, но не справился с течением. Тело подростка уже обнаружено, о чем сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудникам следствия удалось установить, что берег реки, на котором проводили время дети, не был оборудован и для купания не предназначен. Правоохранительные органы в ближайшее время дадут оценку законодательству о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и установят, присматривали ли за детьми взрослые.

Как сообщают в прокуратуре, семья утонувшего мальчика не стоит на учете в специализированных органах и считается благополучной.

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