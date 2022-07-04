В Амурской области утонул ребенок

В Тынде местная прокуратура начнет проверку обстоятельств гибели 11-летнего мальчика, который утонул, пытаясь переплыть реку. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на сообщение пресс-службы ведомства.
3 июля вечером мальчик в компании приятеля купался в реке в черте города Тында. Ребенок решил переплыть водоем, но не справился с течением. Тело подростка уже обнаружено, о чем сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудникам следствия удалось установить, что берег реки, на котором проводили время дети, не был оборудован и для купания не предназначен. Правоохранительные органы в ближайшее время дадут оценку законодательству о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и установят, присматривали ли за детьми взрослые.
Как сообщают в прокуратуре, семья утонувшего мальчика не стоит на учете в специализированных органах и считается благополучной.