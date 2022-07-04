В Амурской области утонул ребенок

Сотрудникам следствия удалось установить, что берег реки, на котором проводили время дети, не был оборудован и для купания не предназначен. Правоохранительные органы в ближайшее время дадут оценку законодательству о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и установят, присматривали ли за детьми взрослые.