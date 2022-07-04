Уже скоро. Названа дата начала открытой распродажи в IKEA

IKEA сообщила о начале онлайн-распродажи для всех желающих с 5 июля, говорится на сайте российского подразделения. Товары будут продаваться в течение нескольких недель до тех пор, пока они есть в наличии. Доставка товара будет происходить только в тех городах, где есть фирменные магазины компании.
Кроме Омска в этом списке находятся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа и на прилегающей территории, но не более 50 км от города. Покупатели смогут оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнеров – Ozon и Почта России.
Отметим, что распродажа для сотрудников компании началась еще 27 июня.