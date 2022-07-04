Уже скоро. Названа дата начала открытой распродажи в IKEA

IKEA сообщила о начале онлайн-распродажи для всех желающих с 5 июля, говорится на сайте российского подразделения. Товары будут продаваться в течение нескольких недель до тех пор, пока они есть в наличии. Доставка товара будет происходить только в тех городах, где есть фирменные магазины компании.