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Уже скоро. Названа дата начала открытой распродажи в IKEA

Уже скоро. Названа дата начала открытой распродажи в IKEA

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI

В Омске с 5 июля начнется открытая распродажа в IKEA

Распродавать остатки в закрывающихся магазинах начнут уже завтра, но только онлайн.

IKEA сообщила о начале онлайн-распродажи для всех желающих с 5 июля, говорится на сайте российского подразделения. Товары будут продаваться в течение нескольких недель до тех пор, пока они есть в наличии. Доставка товара будет происходить только в тех городах, где есть фирменные магазины компании. 

Кроме Омска в этом списке находятся Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа и на прилегающей территории, но не более 50 км от города. Покупатели смогут оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнеров – Ozon и Почта России.

Отметим, что распродажа для сотрудников компании началась еще 27 июня.

#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омская область#Распродажа#Икеа
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