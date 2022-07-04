У омского клуба «Иртыш» появился новый тренер

Он начал карьеру тренера в московском «Торпедо», после чего занял пост главного тренера в ФК «Томь». Он возглавлял футбольные клубы «Москва», «Ростов», «Алания», «Динамо» (Брянск), «Химки», «Луч» (Владивосток) и «Звезда» (Пермь).