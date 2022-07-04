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У омского клуба «Иртыш» появился новый тренер

У омского клуба «Иртыш» появился новый тренер

Сегодня, 10:20
Фото: пресс-служба ФК "Иртыш"

Валерий Петраков стал главным тренером омского «Иртыша»

Омский футбольный клуб «Иртыш» возглавил Валерий Петраков.

В футбольном клубе «Иртыш» появился новый главный тренер. Им стал Валерий Петраков. Тренера уже представили футбольной команде. По словам президента клуба Сергея Новикова, учредители подбирали тренера по определенным критериям.

Валерий Петраков родился в 1958 году в Брянске. Является мастером спорта СССР международного класса.

Он начал карьеру тренера в московском «Торпедо», после чего занял пост главного тренера в ФК «Томь». Он возглавлял футбольные клубы «Москва», «Ростов», «Алания», «Динамо» (Брянск), «Химки», «Луч» (Владивосток) и «Звезда» (Пермь).

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Отставки и назначения
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