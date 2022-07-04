Стали известны причины пожара в небоскребе Capital Towers в Москве

Огонь удалось потушить еще до прибытия пожарных расчетов. Как сообщают в МЧС, пострадавших в пожаре нет. Клубы дыма на крыше небоскреба заметили очевидцы и сняли на видео. На кадрах видно, что с крыши одного из высотных зданий валит черный дым. В СМИ есть информация, что возгорание произошло на 55-м этаже небоскреба.