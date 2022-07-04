Раскачивался и болтал ногами. В Омске ребенок оказался на карнизе многоэтажки

Буквально на волоске от опасности оказался маленький омич. А точнее на проволоке старой балконной сетки. Прохожие заметили на карнизе третьего этажа за ржавым ограждением ребенка, который беззаботно качал ногами и тряс сомнительную страховку. Происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети.
Судя по комментариям за кадром, ребенок совсем маленький. По словам очевидцев, у него была соска, однако она улетела вниз. Омички предположили, что ребенка на карниз посадили родители.
"Так сидеть он сам не смог бы. Там, похоже, стул стоит", - рассудила автор.
Дом, по словам автора поста, находится на 14-й Линии. Более точного адреса очевидцы не назвали. В МЧС и полицию о ребенке, находящемся в опасности, тоже не сообщили - бдительность прохожих закончилась публикацией в соцсетях. Как рассказали правоохранители, в УМВД начали проверку - ищут родителей малыша.
"Никто не обращался. Информация из соцсети зарегистрирована. В таких случая нужно в первую очередь звонить в полицию, а уж потом снимать на видео и выкладывать посты в соцсети", - прокомментировали в пресс-службе омской полиции.