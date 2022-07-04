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Раскачивался и болтал ногами. В Омске ребенок оказался на карнизе многоэтажки

Раскачивался и болтал ногами. В Омске ребенок оказался на карнизе многоэтажки

Вчера, 15:48
Фото: 1MI

Омичи заметили ребенка на карнизе третьего этажа

О падения его удерживала старая балконная сетка.

Буквально на волоске от опасности оказался маленький омич. А точнее на проволоке старой балконной сетки. Прохожие заметили на карнизе третьего этажа за ржавым ограждением ребенка, который беззаботно качал ногами и тряс сомнительную страховку. Происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в соцсети. 

Судя по комментариям за кадром, ребенок совсем маленький. По словам очевидцев, у него была соска, однако она улетела вниз. Омички предположили, что ребенка на карниз посадили родители. 

"Так сидеть он сам не смог бы. Там, похоже, стул стоит", - рассудила автор. 

Дом, по словам автора поста, находится на 14-й Линии. Более точного адреса очевидцы не назвали. В МЧС и полицию о ребенке, находящемся в опасности, тоже не сообщили - бдительность прохожих закончилась публикацией в соцсетях. Как рассказали правоохранители, в УМВД начали проверку - ищут родителей малыша. 

"Никто не обращался. Информация из соцсети зарегистрирована. В таких случая нужно в первую очередь звонить в полицию, а уж потом снимать на видео и выкладывать посты в соцсети", - прокомментировали в пресс-службе омской полиции. 
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Ребенок#Опасность#Балкон#Видео
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