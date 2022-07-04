Раскачивался и болтал ногами. В Омске ребенок оказался на карнизе многоэтажки

Дом, по словам автора поста, находится на 14-й Линии. Более точного адреса очевидцы не назвали. В МЧС и полицию о ребенке, находящемся в опасности, тоже не сообщили - бдительность прохожих закончилась публикацией в соцсетях. Как рассказали правоохранители, в УМВД начали проверку - ищут родителей малыша.