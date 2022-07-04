Город55
ГлавноеВсе новости
Пугающая тенденция. В Омске на стройплощадке насмерть разбился еще один рабочий

Пугающая тенденция. В Омске на стройплощадке насмерть разбился еще один рабочий

Вчера, 16:09
Фото: СУ СКР по Омской области

На стройке на Левобережье Омска насмерть разбился рабочий

Мужчина упал с 18-этажного дома.

О проверке по факту несчастного случая сообщили в пресс-службе омской прокуратуры. По информации ведомства, мужчина во время строительных работ сорвался с 18-этажного недостроенного дома на улице 70 лет Октября. Он погиб на месте.

Прокуратура проверит, насколько безопасными были высотные работы и исполнялись ли нормы законодательства об организации труда и отдыха. Если во время проверки найдутся нарушения, за ними последуют меры прокурорского реагирования.

Также в ведомстве сообщили, что ход расследования уголовного дела по факту трагедии стоит на контроле облпрокуратуры.

Обновлено: по данным СУ СКР по Омской области, погибшим оказался 43-летний мужчина. Он имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по  ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омск#Строительство#Смерть#Страховка#Рабочий#Стройплощадка
Подпишитесь
Омский центр казахской культуры «Молдiр» уличили в нецелевом расходовании средств
Вчера, 17:26
Осужденного на 8 лет в Омске директора «Черноглазовских мельниц» снова будут судить
Вчера, 18:51
Допрос обвиняемого во взятках экс-полицейского Быкова перенесли второй раз
Вчера, 10:56
Пользуется спросом: омский вытрезвитель успел принять 18 человек
Первые посетители вели себя скромно.
Вчера, 15:22
В Омске в очередной раз сменился директор муниципальных кладбищ
Спустя полтора года после назначения предыдущего директора.
Вчера, 17:08
Омские следователи накажут виновников, сломавших мемориал участникам ВОВ
Следственный комитет начал доследственную проверку.
Вчера, 12:18