Пугающая тенденция. В Омске на стройплощадке насмерть разбился еще один рабочий

О проверке по факту несчастного случая сообщили в пресс-службе омской прокуратуры. По информации ведомства, мужчина во время строительных работ сорвался с 18-этажного недостроенного дома на улице 70 лет Октября. Он погиб на месте.
Прокуратура проверит, насколько безопасными были высотные работы и исполнялись ли нормы законодательства об организации труда и отдыха. Если во время проверки найдутся нарушения, за ними последуют меры прокурорского реагирования.
Также в ведомстве сообщили, что ход расследования уголовного дела по факту трагедии стоит на контроле облпрокуратуры.
Обновлено: по данным СУ СКР по Омской области, погибшим оказался 43-летний мужчина. Он имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».