Омский центр казахской культуры «Молдiр» уличили в нецелевом расходовании средств

Как указано в акте проверки, 31 июля 2020 года между центром «Молдiр» и ООО «Лаборатория ИТ-решений» был заключен договор, по которому для организации трансферов общественной организации был предоставлен микроавтобус Газель. Цена вопроса составила 16 700 рублей. Вот только, как отметили проверяющие, услуги по предоставлению автомобиля не значатся в сведениях о видах экономической деятельности «Лаборатории ИТ-решений». Согласно открытым данным компания специализируется на ремонте компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, и в списке ОКВЭД нет ни слова про пассажирские или иные перевозки.