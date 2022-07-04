Омский центр казахской культуры «Молдiр» уличили в нецелевом расходовании средств

Год от года Россия и Республика Казахстан усилиями обеих стран стараются развивать добрососедские отношения, в том числе через реализацию совместных проектов в культурной, спортивной и общественной жизни. Однако временами находятся не совсем добросовестные исполнители: пользуясь доверием властей по обе стороны границы, они не вполне ответственно подходят к организации мероприятий, что оставляет неприятный осадок. Как стало известно Городу55, в подобной «небрежности» уличили Омскую региональную общественную организацию Сибирский центр казахской культуры «Молдiр» (Прозрачный).
С 23 апреля по 23 июня текущего года министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области провело проверку соблюдения условий, под которые выдавались субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями. Одним из таких НКО как раз является центр казахской культуры «Молдiр».
Как указано в акте проверки (имеется в распоряжении Города55), постановлением правительства Омской области от 12 февраля 2014 года и протоколом от 26 марта 2020 года из областного бюджета «Молдiр» получил субсидию в 185 тысяч рублей на реализацию социально значимого проекта «Фестиваль единства «Судьба одна и Родина одна» в сфере «Содействия духовному развитию личности».
«Цель проекта — создание единого крупнейшего культурно-социального пространства для популяризации межнационального согласия и развития казахской национальной культуры, как средство духовного и нравственного единения общества. Период реализации проекта — с 19 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года», — прописано в акте проверки.
В рамках этого проекта прошло сразу несколько мероприятий: от праздника культуры и спорта «Той думан» до этнографической экспедиции «Великая Победа». К оплате расходов на их организацию у проверяющих из министерства региональной политики и массовых коммуникаций и возникли вопросы.
Как указано в акте проверки, 31 июля 2020 года между центром «Молдiр» и ООО «Лаборатория ИТ-решений» был заключен договор, по которому для организации трансферов общественной организации был предоставлен микроавтобус Газель. Цена вопроса составила 16 700 рублей. Вот только, как отметили проверяющие, услуги по предоставлению автомобиля не значатся в сведениях о видах экономической деятельности «Лаборатории ИТ-решений». Согласно открытым данным компания специализируется на ремонте компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, и в списке ОКВЭД нет ни слова про пассажирские или иные перевозки.
Однако это не главная претензия по итогам проверки: 27 августа 2020 года «Молдiр» заключил договор по аренде имущества с ООО «Эвент Парк».
«Оплачены услуги за аренду имущества, расположенного по адресу: г. Омск, пр. Королева, 20 (тент-шатер площадью 330 кв.м в количестве 1 штука, тент-шатер площадью 200 кв. м. в количестве 1 штука, тент-шатры 4*3м в количестве 2 штук, стулья в количестве 100 штук) для организации и проведения межрегионального кахазского национального праздника культуры и спорта „Той думан“», — указали проверяющие в акте.
Платеж за аренду составил 120 тысяч рублей. Однако по документам эти средства должны были пойти на оплату организации полноценной концертной программы.
По всей видимости, специалисты министерства сочли, что стулья и шатры вряд ли относятся к организации концерта и посчитали такое расходование средств нецелевым.
«В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ направление средств бюджета и оплата денежных обязательств, не соответствующих целям, определенным Соглашением и Постановлением является нецелевым использованием бюджетных средств. Таким образом, учитывая указанные выше нарушения, произведенные расходы некоммерческой организацией в сумме 120 000,0 рублей не соответствуют условиям и целям, определенным в Соглашении, расчету (смете) планируемых затрат на реализацию проведения проекта «Фестиваль единства „Судьба одна и Родина одна“ в сфере „Содействия духовному развитию личности“», — отметили проверяющие.
Какими последствиями для нынешних и бывших руководителей центра «Молдiр» может грозить нецелевое расходование средств, пока не известно. Но не исключено, что этой проверкой заинтересуются силовики. Отметим, документы, о которых говорилось выше, были подписаны бывшим председателем Центра Алтынай Жунусовой, сейчас эту должность занимает Асель Каримова.
Добавим, что сама Жунусова для комментария оказалась недоступна.