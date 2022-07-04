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Омские следователи накажут виновников, сломавших мемориал участникам ВОВ

Омские следователи накажут виновников, сломавших мемориал участникам ВОВ

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
Следственный комитет начал доследственную проверку.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ и соцсетях, в которых говорилось, что подростки повредили плиты на мемориальном комплексе.

Напомним, что накануне в соцсетях появилась информация, что в Лукьяновке подростки специально сломали плитку на мемориале в честь воинов Великой Отечественной войны. Некоторые комментаторы утверждали, что мемориал находится в Николаевке.

Следователи выяснят обстоятельства инцидента и найдут виновников. Их действиям дадут правовую оценку. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В администрации города прокомментировали инцидент.

«Мемориальный объект „Аллея Славы“ был построен в 2014 году общественной организацией ТОС Николаевка. С прошествием времени на плитке стали появляться трещины. В настоящее время прорабатывается вопрос оказания помощи по замене плитки. Причинение вреда мемориальному объекту находится на контроле следственных органов», — сообщили в мэрии.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Следственный комитет#Дети
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