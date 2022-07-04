Омские следователи накажут виновников, сломавших мемориал участникам ВОВ

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ и соцсетях, в которых говорилось, что подростки повредили плиты на мемориальном комплексе.
Напомним, что накануне в соцсетях появилась информация, что в Лукьяновке подростки специально сломали плитку на мемориале в честь воинов Великой Отечественной войны. Некоторые комментаторы утверждали, что мемориал находится в Николаевке.
Следователи выяснят обстоятельства инцидента и найдут виновников. Их действиям дадут правовую оценку. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
В администрации города прокомментировали инцидент.
«Мемориальный объект „Аллея Славы“ был построен в 2014 году общественной организацией ТОС Николаевка. С прошествием времени на плитке стали появляться трещины. В настоящее время прорабатывается вопрос оказания помощи по замене плитки. Причинение вреда мемориальному объекту находится на контроле следственных органов», — сообщили в мэрии.