Очередное обострение в Сирии: Российских десантников перебрасывают на северо-восток

В минувшее воскресенье, 3 июля, 300 десантников из России в полной амуниции высадились в Камышлы. Этот населенный пункт расположен в северо-восточной части республики на сирийско-турецкой границе. Ранее туда прибыли еще два борта с нашими десантниками. За последние две недели в Сирию перебросили в общей сложности не менее 600 бойцов.