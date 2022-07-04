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Очередное обострение в Сирии: Российских десантников перебрасывают на северо-восток

Очередное обострение в Сирии: Российских десантников перебрасывают на северо-восток

Вчера, 22:43
Фото: pxhere.com
Вновь обострилась обстановка в Сирии. В настоящее время осуществляется переброска десантников ВС РФ на территорию северо-востока.

Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на информагентство "Русская весна".

В минувшее воскресенье, 3 июля, 300 десантников из России в полной амуниции высадились в Камышлы. Этот населенный пункт расположен в северо-восточной части республики на сирийско-турецкой границе. Ранее туда прибыли еще два борта с нашими десантниками. За последние две недели в Сирию перебросили в общей сложности не менее 600 бойцов.

Военные аналитики не исключают, что перед российскими десантниками поставлена задача ликвидировать бандитские формирования Турции, которые намерены активизировать свою деятельность в обозримой перспективе.   

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