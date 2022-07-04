Не время для полетов. В Омском аэропорту за утро задержали четыре рейса в Сочи

Утром в понедельник, 4 июня, в Омске задержали сразу несколько самолетов — четыре в Сочи и один в Москву. В аэропорту объяснили лишь задержку самолета в столичное Домодедово: борт компании «Уральские авиалинии» поздно прибыл в Омск, и потому полет в Москву отложили почти на четыре часа, с 6:33 до 10:15.
Остальные четыре рейса с задержкой уже отправились или готовятся к отправке в Сочи. Самый ранний рейс на 5:06 должна была совершить компания «СмартАвиа», однако самолет вылетел спустя час, в 7:00.
Самолеты в сочи авиакомпаний «Северный ветер» и «Уральские авиалинии» также отправились из Омска с задержкой в 1 час и 20 минут соответственно. А самолет авиакомпании «Якутия» задержался на 1.5 часа и до сих пор не вылетел. Согласно онлайн-табло, в Сочи он отправится в 14:30 вместо 13:00 часов. Причины задержки этих рейсов не уточняются.