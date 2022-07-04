Не время для полетов. В Омском аэропорту за утро задержали четыре рейса в Сочи

Утром в понедельник, 4 июня, в Омске задержали сразу несколько самолетов — четыре в Сочи и один в Москву. В аэропорту объяснили лишь задержку самолета в столичное Домодедово: борт компании «Уральские авиалинии» поздно прибыл в Омск, и потому полет в Москву отложили почти на четыре часа, с 6:33 до 10:15.