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Не время для полетов. В Омском аэропорту за утро задержали четыре рейса в Сочи

Не время для полетов. В Омском аэропорту за утро задержали четыре рейса в Сочи

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI

В Омске задержали четыре самолета в Сочи

В аэропорту объяснили не все задержки.

Утром в понедельник, 4 июня, в Омске задержали сразу несколько самолетов — четыре в Сочи и один в Москву. В аэропорту объяснили лишь задержку самолета в столичное Домодедово: борт компании «Уральские авиалинии» поздно прибыл в Омск, и потому полет в Москву отложили почти на четыре часа, с 6:33 до 10:15.

Остальные четыре рейса с задержкой уже отправились или готовятся к отправке в Сочи. Самый ранний рейс на 5:06 должна была совершить компания «СмартАвиа», однако самолет вылетел спустя час, в 7:00.

Самолеты в сочи авиакомпаний «Северный ветер» и «Уральские авиалинии» также отправились из Омска с задержкой в 1 час и 20 минут соответственно. А самолет авиакомпании «Якутия» задержался на 1.5 часа и до сих пор не вылетел. Согласно онлайн-табло, в Сочи он отправится в 14:30 вместо 13:00 часов. Причины задержки этих рейсов не уточняются.

#Город#Новости#Омск#Аэропорт#Здержка#Самолет#Погода#Расписание#Ольга Акамова
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