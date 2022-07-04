Не удержался. Под Омском рыбак погиб на глазах у родных, спасая лодку

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о трагедии, которая случилась накануне под Омском. 48-летний мужчина погиб на глазах у своей семьи, когда пытался спасти надувную лодку.
Омич с родными отдыхал на берегу Иртыша в трех километрах от села Покрово-Иртышское. Там же была причалена резиновая лодка. Как оказалось, она была не слишком хорошо закреплена, и после того, как по реке прошел судоходный транспорт, лодку волной отнесло от берега.
Омич в попытке спасти лодку поплыл за ней, но не смог удержаться на плаву: в 40 метрах от берега он утонул. По факту случившегося началась проверка, сообщили в полиции.