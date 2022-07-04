Не удержался. Под Омском рыбак погиб на глазах у родных, спасая лодку

Омич с родными отдыхал на берегу Иртыша в трех километрах от села Покрово-Иртышское. Там же была причалена резиновая лодка. Как оказалось, она была не слишком хорошо закреплена, и после того, как по реке прошел судоходный транспорт, лодку волной отнесло от берега.