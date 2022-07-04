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Не по правилам. На границе с Омской областью развернули подозрительные консервы

Не по правилам. На границе с Омской областью развернули подозрительные консервы

Вчера, 17:55
Фото: www.rsn-omsk.ru

Из Омской области не выпустили партию опасного мяса

На консервы не были оформлены документы.

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали об аресте опасного груза, который пытались вывезти в Казахстан. Две машины, полные мясных консервов, ехали из Самары в Нур-Султан через Омскую область.

В одном авто перевозилось более 760 кг груза, во втором — 240 кг. Перевозчики предоставили на груз товарно-транспортные документы, однако ветеринарные сертификаты Таможенного союза, необходимые для перемещения через границу, отсутствовали.

В итоге машины вместе с грузами пришлось задержать и вернуть в пункт отправления. Правонарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

www.rsn-omsk.ru
#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Граница#Пограничники#Арест#Товар#Консервы#Мясо
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