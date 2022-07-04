Не по правилам. На границе с Омской областью развернули подозрительные консервы

В пресс-службе регионального Россельхознадзора рассказали об аресте опасного груза, который пытались вывезти в Казахстан. Две машины, полные мясных консервов, ехали из Самары в Нур-Султан через Омскую область.
В одном авто перевозилось более 760 кг груза, во втором — 240 кг. Перевозчики предоставили на груз товарно-транспортные документы, однако ветеринарные сертификаты Таможенного союза, необходимые для перемещения через границу, отсутствовали.
В итоге машины вместе с грузами пришлось задержать и вернуть в пункт отправления. Правонарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».