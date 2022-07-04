На «трассе смерти» в Омской области едва не погиб ребенок

Как сообщили в УМВД России по Омской области, авария случилась на трассе Омск-Тюмень в Тюкалинском районе сегодня, 4 июля, около 11:00 часов. 43-летний водитель Toyota не справился с управлением и улетел в кювет.
После съезда с дороги машина перевернулась. На снимках, которыми поделились в полиции, видно, что авто серьезно искорежено, лобовое стекло разбито.
В результате аварии пострадал 11-летний ребенок, который был в салоне авто. Мальчика пришлось госпитализировать. Идет проверка, уточнили в ведомстве.