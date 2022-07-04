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На «трассе смерти» в Омской области едва не погиб ребенок

На «трассе смерти» в Омской области едва не погиб ребенок

Вчера, 16:37
Фото: 55.мвд.рф
Ребенка госпитализировали.

Как сообщили в УМВД России по Омской области, авария случилась на трассе Омск-Тюмень в Тюкалинском районе сегодня, 4 июля, около 11:00 часов. 43-летний водитель Toyota не справился с управлением и улетел в кювет.

После съезда с дороги машина перевернулась. На снимках, которыми поделились в полиции, видно, что авто серьезно искорежено, лобовое стекло разбито.

В результате аварии пострадал 11-летний ребенок, который был в салоне авто. Мальчика пришлось госпитализировать. Идет проверка, уточнили в ведомстве. 

55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Полиция#ГИБДД#Дети#Авария#Пострадал ребенок#Трасса смерти
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