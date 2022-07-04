Грядет страшное! На Омскую область надвигается «грозная» погода

После короткого потепления в Омскую область снова вернется прохладная и дождливая погода. Ожидать солнечных дней не стоит ни в одном районе региона. Температура же в течение дня завтра, 5 июля, не поднимется выше +18 градусов, а вот ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с.