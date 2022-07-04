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Грядет страшное! На Омскую область надвигается «грозная» погода

Грядет страшное! На Омскую область надвигается «грозная» погода

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI

В Омскую область вернутся сильные осадки

Данные портала Ventusky.com*.

После короткого потепления в Омскую область снова вернется прохладная и дождливая погода. Ожидать солнечных дней не стоит ни в одном районе региона. Температура же в течение дня завтра, 5 июля, не поднимется выше +18 градусов, а вот ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с. 

ventusky.com

В среду, 6 июля, температура воздуха немного поднимется, и на основной части региона потеплеет до +23 градусов. Однако это не избавит омичей от дождей. Больше всего осадков выпадет на юге региона. Ветер при этом останется слабый, местами до 2 м/с. 

www.ventusky.com

На следующий день, в четверг, 7 июня, погода не слишком изменится. Также повсеместно ожидается до +23 градусов тепла днем и около +18 ближе к ночи. Южная часть региона по-прежнему будет под властью дождевых туч. Ветер будет слабый со скоростью около 3-5 м/с. 

*прогноз погоды актуален на момент публикации материала.

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