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Два тела. В Омской области братья сгорели после алкозастолья

Два тела. В Омской области братья сгорели после алкозастолья

Сегодня, 14:05
Фото: СУ СКР по Омской области

В омском селе в пожаре задохнулись два брата

Мужчины временно жили в бытовке.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, трагедия произошла в минувшую субботу в селе Ребровка. Около 15 часов дня соседи заметили дым в бытовке и вызвали спасателей.

Во время тушения огня пожарные нашли в постройке тела двух братьев 56 и 46 лет. Мужчин пустил временно пожить хозяин строения. По предварительным данным, за некоторое время до пожара братья устроили алкозастолье.

Следователи предполагают, что пожар случился из-за неисправной электропроводки, однако есть и другая версия. Пьяные омичи могли забыть потушить сигарету и уснуть, из-за чего мог разгореться пожар. Предварительно, мужчины задохнулись, надышавшись дымом.

Началась проверка, во время которой следователям предстоит исключить криминал и установить подлинную причину возгорания.

#Ольга Акамова#Омск#Пожары#Новости#Омская область#Сгорели#Алкозастолье#Задохнулись
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