Два тела. В Омской области братья сгорели после алкозастолья

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, трагедия произошла в минувшую субботу в селе Ребровка. Около 15 часов дня соседи заметили дым в бытовке и вызвали спасателей.
Во время тушения огня пожарные нашли в постройке тела двух братьев 56 и 46 лет. Мужчин пустил временно пожить хозяин строения. По предварительным данным, за некоторое время до пожара братья устроили алкозастолье.
Следователи предполагают, что пожар случился из-за неисправной электропроводки, однако есть и другая версия. Пьяные омичи могли забыть потушить сигарету и уснуть, из-за чего мог разгореться пожар. Предварительно, мужчины задохнулись, надышавшись дымом.
Началась проверка, во время которой следователям предстоит исключить криминал и установить подлинную причину возгорания.