В России вступили в силу ограничения на переплату по новым ипотечным кредитам

С 3 июля все российские банки обязаны учитывать полную стоимость кредита, которая по новым правилам не может превышать среднерыночную больше, чем на треть. Соответствующие поправки внесены в закон «О потребительском кредите», сообщают «Новые известияя».
Поправку приняли в июне 2021 года. Банкам дали год на подготовку. Теперь ограничения распространяются на ипотечные кредиты под покупку квартир, земельных участков, на строительство жилых домов и рефинансирование старой ипотеки.
«Заемщики видят ПСК в своих кредитных ипотечных договорах, но ограничений на стоимость ипотеки не было. В 2021 году был принят закон, предусматривающий ограничение расходов граждан на ипотечные кредиты по аналогии с потребкредитами — превышение не более чем на 1/3 от рассчитываемой ежеквартально среднерыночной ПСК», — цитирует издание Центробанк.
Отметим, при расчет полной стоимости кредита учитываются цена самой недвижимости, проценты, а также другие виды расходов, согласно договору, в частности обязательная страховка и выпуск «кредитки».