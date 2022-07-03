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В России вступили в силу ограничения на переплату по новым ипотечным кредитам

В России вступили в силу ограничения на переплату по новым ипотечным кредитам

Вчера, 18:08
Фото: 1MI
У банков был год на подготовку к изменениям.

С 3 июля все российские банки обязаны учитывать полную стоимость кредита, которая по новым правилам не может превышать среднерыночную больше, чем на треть. Соответствующие поправки внесены в закон «О потребительском кредите», сообщают «Новые известияя».

Поправку приняли в июне 2021 года. Банкам дали год на подготовку. Теперь ограничения распространяются на ипотечные кредиты под покупку квартир, земельных участков, на строительство жилых домов и рефинансирование старой ипотеки.

«Заемщики видят ПСК в своих кредитных ипотечных договорах, но ограничений на стоимость ипотеки не было. В 2021 году был принят закон, предусматривающий ограничение расходов граждан на ипотечные кредиты по аналогии с потребкредитами — превышение не более чем на 1/3 от рассчитываемой ежеквартально среднерыночной ПСК», — цитирует издание Центробанк.

Отметим, при расчет полной стоимости кредита учитываются цена самой недвижимости, проценты, а также другие виды расходов, согласно договору, в частности обязательная страховка и выпуск «кредитки».

#Экономика#Новости#Россия#Центробанк#Ипотека#Кредит
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