В России вступили в силу ограничения на переплату по новым ипотечным кредитам

«Заемщики видят ПСК в своих кредитных ипотечных договорах, но ограничений на стоимость ипотеки не было. В 2021 году был принят закон, предусматривающий ограничение расходов граждан на ипотечные кредиты по аналогии с потребкредитами — превышение не более чем на 1/3 от рассчитываемой ежеквартально среднерыночной ПСК», — цитирует издание Центробанк.