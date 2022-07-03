Город55
ГлавноеВсе новости
Центр, «нефты» и Левобережье. Названы самые опасные участки омских дорог

Центр, «нефты» и Левобережье. Названы самые опасные участки омских дорог

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI

Список аварийных участков омских дорог пополнили девять объектов

Частые ДТП: столкновение и наезды на пешеходов.

Список аварийных участков городских дорог пополнился девятью зонами. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.

В перечень опасных участков попало несколько территорий на проспекте Маркса: в районе домов № 22, 37, 39, 35 на пересечении с улицей Маяковского. На этих объектах  в 2021 году произошло три столкновения, столько же наездов на пешеходов и одно падение пассажира.

Четыре столкновения обеспечили попадание в список опасных участок на пересечении Енисейской, Комарова и объездной дороги МФК «Континент». Улица Заозерная также считается аварийной — речь о зоне пересечения с проспектом Королева. Там случилось три столкновения и одно падение пассажира.

В районе дома № 18 по улице Волховстроя три раза сбивали пешеходов. На Красноярском тракте в районе строение № 21, 25, 29/2 произошло четыре столкновения. Пересечение улиц Орджоникидзе и 27-я Северная тоже «богато» на столкновения: в прошлом году там зафиксировано три подобных происшествия. А на участке, где Орджоникидзе граничит с Октябрьской трижды наезжали на пешеходов.

Также перечень аварийно-опасных дорог пополнила магистраль на улице Красный Путь. В районе домов № 139 и № 141 машины сталкивались четыре раза.

#Общество#Происшествия#Город#Омск#ДТП#Статистика
Подпишитесь
Лобов об экологических проблемах, визит Абрамченко, оптимизация ОмГУ
Сегодня, 19:28
«Есть угроза». Омич рассказал о жутких соседях, которые могут спалить пятиэтажку
Сегодня, 12:26
Реализацию «Чистого воздуха» в Омске отложили на два года
Сегодня, 09:45
«Газовая камера»: омичи рассказали, как пережили ночь выбросов
Жалобы поступили со всех округов города.
Сегодня, 11:11
«Думали, лиса». Омички спасли на трассе неизвестное больное животное
Сегодня, 15:55
Шок. В Омской области двое подростков пытались разрушить мемориал участникам ВОВ
Об инциденте сообщил очевидец в социальных сетях.
Сегодня, 17:58