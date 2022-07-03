Центр, «нефты» и Левобережье. Названы самые опасные участки омских дорог

Список аварийных участков городских дорог пополнился девятью зонами. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии.
В перечень опасных участков попало несколько территорий на проспекте Маркса: в районе домов № 22, 37, 39, 35 на пересечении с улицей Маяковского. На этих объектах в 2021 году произошло три столкновения, столько же наездов на пешеходов и одно падение пассажира.
Четыре столкновения обеспечили попадание в список опасных участок на пересечении Енисейской, Комарова и объездной дороги МФК «Континент». Улица Заозерная также считается аварийной — речь о зоне пересечения с проспектом Королева. Там случилось три столкновения и одно падение пассажира.
В районе дома № 18 по улице Волховстроя три раза сбивали пешеходов. На Красноярском тракте в районе строение № 21, 25, 29/2 произошло четыре столкновения. Пересечение улиц Орджоникидзе и 27-я Северная тоже «богато» на столкновения: в прошлом году там зафиксировано три подобных происшествия. А на участке, где Орджоникидзе граничит с Октябрьской трижды наезжали на пешеходов.
Также перечень аварийно-опасных дорог пополнила магистраль на улице Красный Путь. В районе домов № 139 и № 141 машины сталкивались четыре раза.