Центр, «нефты» и Левобережье. Названы самые опасные участки омских дорог

В районе дома № 18 по улице Волховстроя три раза сбивали пешеходов. На Красноярском тракте в районе строение № 21, 25, 29/2 произошло четыре столкновения. Пересечение улиц Орджоникидзе и 27-я Северная тоже «богато» на столкновения: в прошлом году там зафиксировано три подобных происшествия. А на участке, где Орджоникидзе граничит с Октябрьской трижды наезжали на пешеходов.