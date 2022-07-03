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Шесть омских тренеров получили госнаграды от Путина

Шесть омских тренеров получили госнаграды от Путина

Вчера, 17:07
Фото: 1MI
Они подготовили победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады.

Президент России подписал Указ о присвоении государственных наград тренерам, которые успешно подготовили лучших спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список попали шесть омских деятелей спорта.

Наталья Кудрина, тренер двукратной Олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной, а также Валерий Пуртов, наставник двукратного Паралимпийского чемпиона Александра Кузюкова, получили Орден Дружбы.

Призером Олимпиады стал пловец Мартин Малютин. Медали на Паралимпиаде завоевали фехтовалбщица Юлия Майя, легкоатлет Александр Работницкий и пловчиха Елизавета Сидоренко. Их тренеры получили заслуженные награды. Так, медалей «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоили Татьяну Бакшееву, Андрея Хмелева и Наталью Рощину. Вивьен Майя получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

#Общество#Новости#Спорт#Омск#Виталина Бацарашкина#Александр Кузюков#Мартин Малютин#Награда#Владимир Путин
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