Шесть омских тренеров получили госнаграды от Путина

Президент России подписал Указ о присвоении государственных наград тренерам, которые успешно подготовили лучших спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список попали шесть омских деятелей спорта.
Наталья Кудрина, тренер двукратной Олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной, а также Валерий Пуртов, наставник двукратного Паралимпийского чемпиона Александра Кузюкова, получили Орден Дружбы.
Призером Олимпиады стал пловец Мартин Малютин. Медали на Паралимпиаде завоевали фехтовалбщица Юлия Майя, легкоатлет Александр Работницкий и пловчиха Елизавета Сидоренко. Их тренеры получили заслуженные награды. Так, медалей «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоили Татьяну Бакшееву, Андрея Хмелева и Наталью Рощину. Вивьен Майя получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.