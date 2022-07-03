Шесть омских тренеров получили госнаграды от Путина

Президент России подписал Указ о присвоении государственных наград тренерам, которые успешно подготовили лучших спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список попали шесть омских деятелей спорта.