Омский пловец Мартин Малютин завоевал три «золота» на состязаниях в Беларуси

Омский пловец Мартин Малютин завоевал третью золотую медаль на международных соревнованиях по плаванию. Открытый Кубок Республики Беларусь завершился в Бресте 2 июля. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов, сообщает региональное минспорта.
Омич Мартин Малютин является заслуженным мастером спорта. В заключительный день состязаний он выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем. Результат — 1:47:53 минуты. Второе место занял российский спортсмен Михаил Довгалюк, «бронза» у Константина Курочкина из Минска.
Ранее омский пловец также одолел соперников на дистанции 400 метров вольным стилем и одержал победу в составе эстафетной команды в заплыве четыре по 200 метров.