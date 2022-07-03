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Омский пловец Мартин Малютин завоевал три «золота» на состязаниях в Беларуси

Омский пловец Мартин Малютин завоевал три «золота» на состязаниях в Беларуси

Сегодня, 10:16
Фото: 1MI
Открытый Кубок Республики Беларусь завершился 2 июля.

Омский пловец Мартин Малютин завоевал третью золотую медаль на международных соревнованиях по плаванию. Открытый Кубок Республики Беларусь завершился в Бресте 2 июля. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов, сообщает региональное минспорта.

Омич Мартин Малютин является заслуженным мастером спорта. В заключительный день состязаний он выиграл заплыв на 200 метров вольным стилем. Результат — 1:47:53 минуты. Второе место занял российский спортсмен Михаил Довгалюк, «бронза» у Константина Курочкина из Минска.

Ранее омский пловец также одолел соперников на дистанции 400 метров вольным стилем и одержал победу в составе эстафетной команды в заплыве четыре по 200 метров.

#Спорт#Новости#Омская область#Омск#Белоруссия#Мартин Малютин#Плавание#Минспорта
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