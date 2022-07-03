Лобов об экологических проблемах, визит Абрамченко, оптимизация ОмГУ

В начале недели новость об оптимизации ОмГУ им. Ф. М. Достоевского вызвала бурю негодований. Истфак планируют объединить с теологией и физкультурой. Историки выступили категорически против инициативы, назвав ситуацию «противоестественной». Во вторник споры и конфликты прокомментировала администрация ВУЗа: объединить хотят только малокомплектные направления из финансовых соображений. Так, оптимизировать планировали не только историков. Уже в среду в нашем распоряжении появился проект решения о слиянии четырех факультетов: