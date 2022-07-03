Лобов об экологических проблемах, визит Абрамченко, оптимизация ОмГУ

Выбросы в Омске уже давно угрожают не только физическому, но и психологическому здоровью горожан. Тема неприятных запахов витает в воздухе каждый день. С нее началась рабочая неделя — омичи сетовали, что могут спать только при закрытых окнах. На следующий день ситуация повторилась. Амур и Нефтяники накрыло пеленой едких веществ, жители ощущали запахи химии и мазута. Не падал темп и в среду: вместо приятного аромата дождя омичей ждали гарь, резина и газ. Режим НМУ объявили под конец недели, 2 июля. Минимум осадков и ветра способствовали плохому рассеиванию вредных веществ. Так и вышло. 3 июля десятки жалоб от горожан заполонили интернет. Недовольные жители прозвали ситуацию «газовой камерой».
Вернемся к началу недели. Именно тогда метеорологи заявили о десятикратном превышении ПДК хлорида водорода. Невероятный избыток опасного вещества фиксировали в Кировском округе. После этого омское минприроды провело экстренное совещание:
К первому дню июля дурно пахнущее пометохранилище Сибирской птицефабрики должны были потушить. Оно горит почти два месяца. Все это время омичи пожинают плоды, витающие в воздухе. К 1 июля не успели. Сроки тушения продлили еще на 10 дней. Тем временем озвучен штраф, грозящий нарушителям… 80 тысяч рублей. Без комментариев.
Министр экологии и природных ресурсов Илья Лобов встретился с региональными журналистам. Обсуждали насущные проблемы города и области. Собрали самое интересное:
Лобов затронул и другие важные вопросы, а также признался, что «рад проверкам». Публикуем полную беседу омского министра экологии:
30 июня стало известно, что в Омск с рабочим визитом приедет вице-премьер Виктория Абрамченко. Она курирует оказание помощи погорельцам из Сибири. Встретили чиновницу уже на следующий день. Первым делом делегация отправилась в Называевск. Напомним, там в мае сгорел 71 дом. После инспекции Абрамченко высоко оценила помощь пострадавшим от пожаров в нашем регионе. Правда, есть один нюанс: с момента трагедии не может найти новых хозяев кот Василий. Он тоже едва не погиб в огне. Сейчас живет у волонтера.
Пожары в начале мая охватили и Новоалександровку. Город55 выяснил, как сейчас живут погорельцы. Без крыши над головой там остались почти 400 человек.
В начале недели новость об оптимизации ОмГУ им. Ф. М. Достоевского вызвала бурю негодований. Истфак планируют объединить с теологией и физкультурой. Историки выступили категорически против инициативы, назвав ситуацию «противоестественной». Во вторник споры и конфликты прокомментировала администрация ВУЗа: объединить хотят только малокомплектные направления из финансовых соображений. Так, оптимизировать планировали не только историков. Уже в среду в нашем распоряжении появился проект решения о слиянии четырех факультетов:
Ученый совет ОмГУ состоялся 1 июля. Объединение по схеме официально утвердили.
В первый день июля были опубликованы декларации о доходах депутатов Омского городского созыва. Председатель Владимир Корбут, например, за 2021 год заработал более шести миллионов рублей. Мы проанализировали данные и выяснили, кто оказался самым богатым, а кто наименее состоятельным членом городского парламента: