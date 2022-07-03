Лето не за горами. Стало известно, когда в Омске наладится погода

Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни. Синоптики Обь-Иртышского УГМС не предвещают омичам летнего зноя.
Сегодня ночью в регионе похолодает до +8 градусов. Местами пройдет дождь, в отдельных районах — туман. Новая неделя начнется с +19…+24, осадки сохранятся. Ожидается гроза и ветер порывами до 13 метров в секунду.
Во вторник, 5 июля, столбик термометра не поднимется выше +21 градуса. Прогнозируют кратковременный дождь, грозы и сильный ветер — до 18 метров в секунду.
К 6 июля погода наладится: +18…+23, без осадков. Порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.