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Лето не за горами. Стало известно, когда в Омске наладится погода

Лето не за горами. Стало известно, когда в Омске наладится погода

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI

В Омске прогнозируют дожди, грозы и ветер

Глобального потепления омичам ждать пока не стоит.

Опубликован прогноз погоды на ближайшие дни. Синоптики Обь-Иртышского УГМС не предвещают омичам летнего зноя.

Сегодня ночью в регионе похолодает до +8 градусов. Местами пройдет дождь, в отдельных районах — туман. Новая неделя начнется с +19…+24, осадки сохранятся. Ожидается гроза и ветер порывами до 13 метров в секунду.

Во вторник, 5 июля, столбик термометра не поднимется выше +21 градуса. Прогнозируют кратковременный дождь, грозы и сильный ветер — до 18 метров в секунду.

К 6 июля погода наладится: +18…+23, без осадков. Порывы ветра от 7 до 12 метров в секунду.

ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
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