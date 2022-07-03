Коммунальная дилемма. В Омске дети рискуют упасть в колодец

В обсуждении поста приняли участие не только жители дома по улице Бородина и чиновники. Вопросом детского отдыха задались неравнодушные пользователи соцсети: «А что делают дети на этих кучах? Им больше поиграть негде или родители ничего им не объясняют, не говорят?». Этот комментарий остался без ответа.