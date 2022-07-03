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Коммунальная дилемма. В Омске дети рискуют упасть в колодец

Коммунальная дилемма. В Омске дети рискуют упасть в колодец

Вчера, 15:34
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на небезопасные открытые колодцы

К решению вопроса подключились местные жители, чиновники и неравнодушные омичи.

Жители Омска в соцсетях выразили негодование ситуацией на улице Бородина. Близ дома № 8/2 несколько дней назад начался ремонт порыва коммуникаций. Для этого рабочие раскопали участок и открыли колодец, описывает автор поста в сообществе «ЧП Омск».

Ремонт, по всей видимости, не закончен. «Не закопали, полуоткрытый колодец, все не огорожено», — возмущается местный житель. Особое беспокойство вызывает безопасность детей, мол, они играют рядом и могут упасть.

Автор публикации просит разобраться в проблеме. Уже последовала реакция городской администрации: «По информации теплоснабжающей организации, повреждение на сетях устранено, ограждения выставлены, благоустройство участка будет восстановлено в ближайшее время».

На официальный комментарий вновь откликнулись местные жители. Они заявили, что изменений на участке нет, но к рабочим появилось еще больше вопросов. Омичи вновь попросили обратить внимание на вопрос, проконтролировать теплоснабжающую организацию и восстановить асфальт.

В обсуждении поста приняли участие не только жители дома по улице Бородина и чиновники. Вопросом детского отдыха задались неравнодушные пользователи соцсети: «А что делают дети на этих кучах? Им больше поиграть негде или родители ничего им не объясняют, не говорят?». Этот комментарий остался без ответа.

#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Дети#Безопасность
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