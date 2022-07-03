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Экс-министр спорта Фабрициус возглавил омскую спортшколу

Экс-министр спорта Фабрициус возглавил омскую спортшколу

Вчера, 17:35
Фото: страница ВКонтакте Александра Фабрициуса
На базе школы обучают гребле на байдарках и каноэ.

Александр Фабрициус стал директором «Спортивная школы олимпийского резерва № 3». Информация официально отражена на сайте учреждения.

Основная деятельность спортшколы — занятия по гребле на байдарках и каноэ. Однако там обучают также бадминтону, настольному теннису, пулевой стрельбе, радиоспорту. Что интересно: развивается мотоциклетный и автомобильный спорт, а новый директор в прошлом работал тренером по автодисциплинам, сам является известным гонщиком.

Напомним, Александр Фабрициус в 2013 году трудился на посту замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. С августа 2013 по октябрь 2015 руководил ведомством. В декабре 2016 года вступил в должность и. о. руководителя ДОСААФ. В конце мая этого года его сменил Владимир Флегентов.

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#Общество#Город#Новости#Омск#Александр Фабрициус#Назначение#Спорт
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