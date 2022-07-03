Экс-министр спорта Фабрициус возглавил омскую спортшколу

Напомним, Александр Фабрициус в 2013 году трудился на посту замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. С августа 2013 по октябрь 2015 руководил ведомством. В декабре 2016 года вступил в должность и. о. руководителя ДОСААФ. В конце мая этого года его сменил Владимир Флегентов.