Экс-министр спорта Фабрициус возглавил омскую спортшколу

Александр Фабрициус стал директором «Спортивная школы олимпийского резерва № 3». Информация официально отражена на сайте учреждения.
Основная деятельность спортшколы — занятия по гребле на байдарках и каноэ. Однако там обучают также бадминтону, настольному теннису, пулевой стрельбе, радиоспорту. Что интересно: развивается мотоциклетный и автомобильный спорт, а новый директор в прошлом работал тренером по автодисциплинам, сам является известным гонщиком.
Напомним, Александр Фабрициус в 2013 году трудился на посту замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. С августа 2013 по октябрь 2015 руководил ведомством. В декабре 2016 года вступил в должность и. о. руководителя ДОСААФ. В конце мая этого года его сменил Владимир Флегентов.