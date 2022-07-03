Экологические проблемы, разрушение памятника ВОВ, спасение зверей: воскресный Омск

Министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов встретился с журналистами. Обсудили актуальные проблемы региона. Правда, начал чиновник с нестандартной темы — он недоволен «необъективностью» СМИ по части экологической повестки, представил свое видение журналистского материала. Далее перешел к другим темам. Например, заявил, что реализация проекта «Чистый воздух» в Омске откладывается на два года, причины тоже были названы. Также Илья Лобов оценил строительство Красногорского гидроузла: плюсы и минусы. И пока омичи сегодня массово жалуются на едкие ночные выбросы, мы публикуем полную версию беседы министра экологии с журналистами:
Омичи остаются одним из главных источников информации. Жалобы и сообщения в социальных сетях поведали о необычных происшествиях. Воскресный дайджест:
Омички спасли краснокнижного корсака. Девушки не смогли проехать мимо больного животного. Тем временем в Большереченском зоопарке пополнение - родились двое оленят.