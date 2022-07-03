Без привилегий. Сразу три омских объекта не стали признавать культурными памятниками

Сразу три объекта в Омской области отказались признать памятниками культурного наследия. Соответствующий приказ минкульта опубликовали на сайте облправительства.
В документе за подписью министра Юрия Трофимова от 30 июня сказано, что объекты имеют признаки исторических памятников, но в перечень таковых не попадут. Речь об «Обуховском магазине», постройка начала XX века. Он расположен в р. п. Муромцево по адресу Ленина, 45. Сейчас на месте работает магазин бытовой техники.
Также объектом культурного наследия не станет «Западно-Сибирская селекционная сельскохозяйственная станция». Она функционировала в Омске с 1918 по 1924 годы и в 1933 году. Адрес: улица СибНИИСХоз, 20.
В приказе также говорится о «Доме жилом при городской скотобойне» 1915 года постройки. Он находится в Омске под номером 41 на улице 14-я Линия. Это жилая двухэтажка на четыре подъезда.