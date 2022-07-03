Без привилегий. Сразу три омских объекта не стали признавать культурными памятниками

В документе за подписью министра Юрия Трофимова от 30 июня сказано, что объекты имеют признаки исторических памятников, но в перечень таковых не попадут. Речь об «Обуховском магазине», постройка начала XX века. Он расположен в р. п. Муромцево по адресу Ленина, 45. Сейчас на месте работает магазин бытовой техники.