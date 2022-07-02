Город55
ГлавноеВсе новости
Выживший в пожаре кот из Называевска второй месяц ищет новых хозяев

Выживший в пожаре кот из Называевска второй месяц ищет новых хозяев

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
Животное вылечили, но желающих забрать его нет.

Кот по имени Василий, который едва не погиб во время серьезного пожара в Называевске, почти два месяца ищет новых хозяев. Пока он живет у волонтера из Лузино, девушка лечит и кормит его с поддержкой неравнодушных жителей.

После пожара кота забрали на реабилитацию с серьезными травмами: у него обгорела шерсть, лапы и уши, вдобавок к этому он надышался угарным газом и практически не двигался в первые дни. Питание кот получал через капельницы.

Сейчас кот практически восстановился, хорошо кушает, ластится и проявляет внимание к игрушкам. Для того, чтобы привлечь внимание к спасенному коту, волонтер устроила Василию фотосессию.

«Вася получился максимально реалистично, его манящие глаза так и говорят: „заберите меня домой“. Мама и папа Васи, ну где же вы? Василий так долго ждет любящую семью.
Хотелось бы верить, что он все-таки дождется, только посмотрите, какой он стал красавчик», — написала волонтер Аполлинария Гросс на своей странице во «ВКонтакте» и поделилась снимками с фотосессии.
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Кот#Пожары#Животное#Ветеринар
Подпишитесь
Не рай в шалаше. Как погорельцы из омской Новоалександровки ждут жилья в вагончиках
Вчера, 10:13
Мелочь, а приятно. В Омске в третий раз за две недели упали цены на бензин
Цены снизились на несколько копеек.
Сегодня, 10:23
ОмГУ имени Достоевского официально оптимизировали
Вчера, 18:57
«Замуровали». Жителям омской деревни Приветная заблокировали въезд в населенный пункт
Вчера, 17:20
По пути из Москвы в Омск у самолета отказала система, предотвращающая столкновения
ЧП удалось избежать.
Сегодня, 16:11
Владимир Арайс покинул пост главного тренера омского футбольного клуба «Иртыш»
Тренера в очередной раз сняли с поста.
Сегодня, 15:29