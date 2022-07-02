Выживший в пожаре кот из Называевска второй месяц ищет новых хозяев

Кот по имени Василий, который едва не погиб во время серьезного пожара в Называевске, почти два месяца ищет новых хозяев. Пока он живет у волонтера из Лузино, девушка лечит и кормит его с поддержкой неравнодушных жителей.
После пожара кота забрали на реабилитацию с серьезными травмами: у него обгорела шерсть, лапы и уши, вдобавок к этому он надышался угарным газом и практически не двигался в первые дни. Питание кот получал через капельницы.
Сейчас кот практически восстановился, хорошо кушает, ластится и проявляет внимание к игрушкам. Для того, чтобы привлечь внимание к спасенному коту, волонтер устроила Василию фотосессию.
«Вася получился максимально реалистично, его манящие глаза так и говорят: „заберите меня домой“. Мама и папа Васи, ну где же вы? Василий так долго ждет любящую семью.
Хотелось бы верить, что он все-таки дождется, только посмотрите, какой он стал красавчик», — написала волонтер Аполлинария Гросс на своей странице во «ВКонтакте» и поделилась снимками с фотосессии.