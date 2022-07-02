Владимир Арайс покинул пост главного тренера омского футбольного клуба «Иртыш»

В пресс-службе футбольного клуба «Иртыш» объявили об увольнении главного тренера Владимира Арайса. С ним расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Точная причина его ухода с поста главного тренера не называется.
В клубе отметили, что под руководством Владимира Арайса в нынешнем сезоне команда сыграла 10 матчей, где одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и 5 раз уступила. Разница мячей 20:18.
Отметим, что Владимир Арайс уже выступал главным тренером в 2018–2020 годах. Ему на смену пришел футболист Евгений Харлачев, но в апреле 2021 года он покинул свой пост. Место главного тренера «Иртыша» снова занял Арайс.