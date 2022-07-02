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Владимир Арайс покинул пост главного тренера омского футбольного клуба «Иртыш»

Владимир Арайс покинул пост главного тренера омского футбольного клуба «Иртыш»

Вчера, 15:29
Фото: 1MI
Тренера в очередной раз сняли с поста.

В пресс-службе футбольного клуба «Иртыш» объявили об увольнении главного тренера Владимира Арайса. С ним расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Точная причина его ухода с поста главного тренера не называется.

В клубе отметили, что под руководством Владимира Арайса в нынешнем сезоне команда сыграла 10 матчей, где одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и 5 раз уступила. Разница мячей 20:18.

Отметим, что Владимир Арайс уже выступал главным тренером в 2018–2020 годах. Ему на смену пришел футболист Евгений Харлачев, но в апреле 2021 года он покинул свой пост. Место главного тренера «Иртыша» снова занял Арайс. 

#Спорт#Новости#Омская область#Омск#Владимир Арайс#Футбол#Ольга Акамова
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