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Следовало ожидать. Синоптики предсказали аномально холодный июль в Омской области

Следовало ожидать. Синоптики предсказали аномально холодный июль в Омской области

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI

Омичей ждет июль с питерской погодой

Прогноз Гидрометцентра на июль 2022 года.

Синоптики Росгидрометцентра дали прогноз на июль 2022 года. Как бы не хотели жители Омской области погреться на летнем солнце, сделать это вряд ли удастся: регион окажется в эпицентре холодного циклона, и температура воздуха будет сильно ниже нормы. 

В остальных регионах России ожидается температура около нормы или выше нее. Даже в северных районах России будет относительно теплое лето, чего нельзя сказать об Омской области.

"Средняя месячная температура воздуха около средних многолетних значений ожидается в Уральском федеральном округе, на большей части Сибирского федерального округа, на востоке Якутии, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В Омской и Новосибирской областях - на 1 градус ниже нормы. На остальной территории - на 1-2 градуса выше", - сообщили в Гидрометцентре РФ. 

Осадков же в Омской области будет около нормы. 

meteoinfo.ru
#Ольга Акамова#Погода#Город#Новости#Омск#Омская область#Июль#Погода в Омске
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