Следовало ожидать. Синоптики предсказали аномально холодный июль в Омской области

Синоптики Росгидрометцентра дали прогноз на июль 2022 года. Как бы не хотели жители Омской области погреться на летнем солнце, сделать это вряд ли удастся: регион окажется в эпицентре холодного циклона, и температура воздуха будет сильно ниже нормы.
В остальных регионах России ожидается температура около нормы или выше нее. Даже в северных районах России будет относительно теплое лето, чего нельзя сказать об Омской области.
"Средняя месячная температура воздуха около средних многолетних значений ожидается в Уральском федеральном округе, на большей части Сибирского федерального округа, на востоке Якутии, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В Омской и Новосибирской областях - на 1 градус ниже нормы. На остальной территории - на 1-2 градуса выше", - сообщили в Гидрометцентре РФ.
Осадков же в Омской области будет около нормы.