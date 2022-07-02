Следовало ожидать. Синоптики предсказали аномально холодный июль в Омской области

"Средняя месячная температура воздуха около средних многолетних значений ожидается в Уральском федеральном округе, на большей части Сибирского федерального округа, на востоке Якутии, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В Омской и Новосибирской областях - на 1 градус ниже нормы. На остальной территории - на 1-2 градуса выше", - сообщили в Гидрометцентре РФ.