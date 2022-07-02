Ректора РАНХиГС Мау обвинили в хищении свыше миллиона, а не 21 миллиона рублей

По информации mk.ru, в постановлении Тверского райсуда фигурирует хищение средств в особо крупном размере, однако сумма превышает один миллион рублей.
На судебном заседании рассматривался вопрос о мере пресечения для Мау, и следствие ходатайствовало о том, чтобы он был отправлен под домашний арест. Была озвучена версия работников правоохранительных структур о том, что глава РАНХиГС фиктивно оформил в штат Федерального института развития образования РАНХиГС одного человека — Андрея Саака, работавшего ранее в Минпросвещения России.
Фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту оформления подложных трудовых соглашений, ранее стали бывший замглавы этого ведомства Марина Ракова и руководитель Шанинки Сергей Зуев. Их обвинили в фиктивном трудоустройстве 12 граждан. Следствие полагает, что суммарно эти лица получили примерно 21 миллион, но фактически не работали в Институте общественных наук РАНХиГС.
Однако ситуация выглядит нелогичной, если принимать во внимание формулировку обвинительного заключения против Мау. В официальной декларации за 2020 год значится доход, превышающий 74 миллиона рублей. Руководитель РАНХиГС априори обеспеченный гражданин, являющийся одним из ведущих российских экономистов. В этой связи странно выглядит инцидент с оформлением Саака на работу в вуз и довольно рискованной выплатой ему миллиона.
Напомним, главу РАНХиГС задержали 30 июня. Предъявленные ему обвинения он назвал абсурдными и вину свою не признал. Адвокат Мау обратился к суду с просьбой об освобождении его под залог в сумме 21 миллион рублей. Следователь заявил, в свою очередь, что он может выехать из России и скрыться, поскольку купил на 2 июля билет в Турцию. На основании вердикта Тверского райсуда российской столицы Владимир Мау будет находиться под домашним арестом до 7 августа.