Ректора РАНХиГС Мау обвинили в хищении свыше миллиона, а не 21 миллиона рублей

Напомним, главу РАНХиГС задержали 30 июня. Предъявленные ему обвинения он назвал абсурдными и вину свою не признал. Адвокат Мау обратился к суду с просьбой об освобождении его под залог в сумме 21 миллион рублей. Следователь заявил, в свою очередь, что он может выехать из России и скрыться, поскольку купил на 2 июля билет в Турцию. На основании вердикта Тверского райсуда российской столицы Владимир Мау будет находиться под домашним арестом до 7 августа.