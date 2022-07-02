Потепление с грозой. Омичам пообещали влажную и жаркую погоду, как в Сочи

В понедельник, 4 июня, ночью будет около +14 градусов, а днем ожидается также до +25 градусов. При этом местами может похолодать до +15 градусов, также кое-где пройдет кратковременный дождь. Местами ожидается даже гроза. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 8-13 м/с.