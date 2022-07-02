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Потепление с грозой. Омичам пообещали влажную и жаркую погоду, как в Сочи

Потепление с грозой. Омичам пообещали влажную и жаркую погоду, как в Сочи

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI

В Омск вместе с потеплением вернутся дожди

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 3 июля, ожидается вполне сухая и теплая погода. Ночью температура будет колебаться от +7 до +12, а днем воздух прогреется до +25 градусов. Весь день будет преимущественно без осадков, ветер западный, северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

В понедельник, 4 июня, ночью будет около +14 градусов, а днем ожидается также до +25 градусов. При этом местами может похолодать до +15 градусов, также кое-где пройдет кратковременный дождь. Местами ожидается даже гроза. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 8-13 м/с.

Во вторник, 5 июля, сохранится влажная и относительно теплая погода. В течение суток ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Температура днем немного снизится до +21 градуса. Ветер сохранится северо-восточный, северный со скоростью 9-14 м/с.

www.omsk-meteo.ru
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