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Поставили на место. В Омске автомобилисты помогли водителю выбраться из ловушки

Поставили на место. В Омске автомобилисты помогли водителю выбраться из ловушки

Сегодня, 14:01
Фото: "Смотри Омск"

В Омске автомобилисты подняли опрокинувшуюся на бок иномарку

Авария случилась на улице Дианова.

Авария случилась накануне, 1 июля, на улице Дианова, прямо под камерой видеонаблюдения у дома №22. Судя по видео, водитель черной "легковушки" хотел повернуть налево или развернуться с правой крайней полосы. В этот момент по крайней левой полосе ехал фургон - легковушка задела его по касательной, и машина опрокинулась на бок.

Через несколько секунд в районе аварии случился затор на встречном направлении: около 15 водителей других авто вышли на дорогу, и совместными усилиями подняли машину на колеса. Водитель авто, предварительно, не пострадал.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Авария#Машина#Видео
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