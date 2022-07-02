Поставили на место. В Омске автомобилисты помогли водителю выбраться из ловушки

Авария случилась накануне, 1 июля, на улице Дианова, прямо под камерой видеонаблюдения у дома №22. Судя по видео, водитель черной "легковушки" хотел повернуть налево или развернуться с правой крайней полосы. В этот момент по крайней левой полосе ехал фургон - легковушка задела его по касательной, и машина опрокинулась на бок.