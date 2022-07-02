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По пути из Москвы в Омск у самолета отказала система, предотвращающая столкновения

По пути из Москвы в Омск у самолета отказала система, предотвращающая столкновения

Вчера, 16:11
Фото: 1MI

У летевшего в Омск самолета отказала система защиты от столкновений

ЧП удалось избежать.

Минувшей ночью, около 0:36 часов по московскому времени командир самолета авиакомпании «Сибирь», который отправился из Москвы в Омск, сообщил о ЧП на борту. В самолете отказала система ТКАС — она отвечает за предотвращение столкновения самолетов в воздухе. О случившемся сообщается в телеграм-канале Aviaincident.

Несмотря на отказ важнейшей системы, самолет продолжил движение и вовремя приземлился в Омске. Обратно же самолет вылетел лишь с небольшой задержкой. Вероятно, систему удалось оперативно вернуть в строй. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Москва#Самолет
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