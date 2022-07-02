По пути из Москвы в Омск у самолета отказала система, предотвращающая столкновения

Минувшей ночью, около 0:36 часов по московскому времени командир самолета авиакомпании «Сибирь», который отправился из Москвы в Омск, сообщил о ЧП на борту. В самолете отказала система ТКАС — она отвечает за предотвращение столкновения самолетов в воздухе. О случившемся сообщается в телеграм-канале Aviaincident.