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Наказание за игнор. В Омске арестовали парня, который пытался сбежать от полицейских

Наказание за игнор. В Омске арестовали парня, который пытался сбежать от полицейских

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI

Омича арестовали и оштрафовали за попытку сбежать от полиции

Парень в нетрезвом виде сел за руль.

Полицейская погоня началась на проспекте Мира в ночь на четверг, 30 июня, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. В 0:10 часов инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2110», который вилял из стороны в сторону.

Инспекторы потребовали водителя остановиться для проверки документов, однако вместо этого водитель сначала попытался скрыться на машине, а затем в районе дома № 250 на улице Загородной  попытался сбежать. Сделать этого у него не получилось — полицейские задержали его на месте.

После проверки документов омичу предложили пройти медосвидетельствование, так как у него заметили явные признаки опьянения. 24-летний водитель отказался, и на него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП.

Омича уже осудили — его приговорили к 10 суткам административного ареста. Вдобавок к этому ему придется заплатить 2 тыс рублей за неповиновение сотрудникам полиции, добавили в омской полиции.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Авария#Машина#Водитель#Пьяный водитель#Видео
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