Наказание за игнор. В Омске арестовали парня, который пытался сбежать от полицейских

Инспекторы потребовали водителя остановиться для проверки документов, однако вместо этого водитель сначала попытался скрыться на машине, а затем в районе дома № 250 на улице Загородной попытался сбежать. Сделать этого у него не получилось — полицейские задержали его на месте.