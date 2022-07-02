Наказание за игнор. В Омске арестовали парня, который пытался сбежать от полицейских

Полицейская погоня началась на проспекте Мира в ночь на четверг, 30 июня, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. В 0:10 часов инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2110», который вилял из стороны в сторону.
Инспекторы потребовали водителя остановиться для проверки документов, однако вместо этого водитель сначала попытался скрыться на машине, а затем в районе дома № 250 на улице Загородной попытался сбежать. Сделать этого у него не получилось — полицейские задержали его на месте.
После проверки документов омичу предложили пройти медосвидетельствование, так как у него заметили явные признаки опьянения. 24-летний водитель отказался, и на него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП.
Омича уже осудили — его приговорили к 10 суткам административного ареста. Вдобавок к этому ему придется заплатить 2 тыс рублей за неповиновение сотрудникам полиции, добавили в омской полиции.