Мелочь, а приятно. В Омске в третий раз за две недели упали цены на бензин

Так, теперь бензин марки АИ-92 стоит от 45.35 до 45.60 рубля, до этого цена марки доходила до 45.77 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 теперь стоит от 48.50 до 49.05 в зависимости от заправки, ранее топливо обходилось в 49.72 рубля.