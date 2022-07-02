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Мелочь, а приятно. В Омске в третий раз за две недели упали цены на бензин

Мелочь, а приятно. В Омске в третий раз за две недели упали цены на бензин

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI

На омских заправках снова подешевел бензин

Цены снизились на несколько копеек.

В очередной раз на омских заправках изменилась цена бензина. Согласно открытым данным, спустя неделю после последнего снижения цены бензин снова стал дешевле.

Так, теперь бензин марки АИ-92 стоит от 45.35 до 45.60 рубля, до этого цена марки доходила до 45.77 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 теперь стоит от 48.50 до 49.05 в зависимости от заправки, ранее топливо обходилось в 49.72 рубля.

Стоимость литра дизельного топлива также снизилась с 56.17 до 55.35 рубля. Цены на газ остались на уровне 21 июня.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Бензин#Цена#Заправка#Азс
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