Холодное лето, проблемы с самолетом и цены на бензин. Главные новости омской субботы

Новость №1. Июльская. Росгидрометцентр дал прогноз на погоду в июле, и для омичей она оказалась не слишком обнадеживающей: Омская области оказалась под властью холодного циклона, и температура воздуха весь месяц будет ниже средней.
Новость № 2. Нелетная. У самолета авиакомпании «Сибирь» во время полета отказала система TCAS — она предотвращает столкновение самолетов в воздухе. Пилоты решили не возвращаться в аэропорт вылета и благополучно посадили борт в Омске.
Новость № 3. Бензиновая. На омских заправках в очередной раз подешевел бензин. Цена упала примерно на 30-50 копеек. Это уже третье снижение цены за две недели.