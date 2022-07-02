Город55
ГлавноеВсе новости
Холодное лето, проблемы с самолетом и цены на бензин. Главные новости омской субботы

Холодное лето, проблемы с самолетом и цены на бензин. Главные новости омской субботы

Вчера, 20:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Июльская. Росгидрометцентр дал прогноз на погоду в июле, и для омичей она оказалась не слишком обнадеживающей: Омская области оказалась под властью холодного циклона, и температура воздуха весь месяц будет ниже средней. 

Следовало ожидать. Синоптики предсказали аномально холодный июль в Омской области
Узнать подробнее

Новость № 2. Нелетная. У самолета авиакомпании «Сибирь» во время полета отказала система TCAS — она предотвращает столкновение самолетов в воздухе. Пилоты решили не возвращаться в аэропорт вылета и благополучно посадили борт в Омске.

По пути из Москвы в Омск у самолета отказала система, предотвращающая столкновения
Узнать подробнее

Новость № 3. Бензиновая. На омских заправках в очередной раз подешевел бензин. Цена упала примерно на 30-50 копеек. Это уже третье снижение цены за две недели.

Мелочь, а приятно. В Омске в третий раз за две недели упали цены на бензин
Узнать подробнее
#Общество#Новости#Омская область#Омск#Итоги#Город#Ольга Акамова
Подпишитесь
Не рай в шалаше. Как погорельцы из омской Новоалександровки ждут жилья в вагончиках
1 июля, 10:13
Мелочь, а приятно. В Омске в третий раз за две недели упали цены на бензин
Цены снизились на несколько копеек.
Вчера, 10:23
ОмГУ имени Достоевского официально оптимизировали
1 июля, 18:57
«Замуровали». Жителям омской деревни Приветная заблокировали въезд в населенный пункт
1 июля, 17:20
По пути из Москвы в Омск у самолета отказала система, предотвращающая столкновения
ЧП удалось избежать.
Вчера, 16:11
Владимир Арайс покинул пост главного тренера омского футбольного клуба «Иртыш»
Тренера в очередной раз сняли с поста.
Вчера, 15:29