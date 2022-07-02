Готовимся к вони? Омичей предупредили об опасном погодном периоде

По сообщению регионального минприроды, с сегодняшнего дня, 2 июля, с 22:00 часов в регионе, в том числе и в Омске, установится погода, которая не будет способствовать рассеиванию вредных веществ в воздухе. Это означает, что в городе могут чувствоваться посторонние запахи, а концентрация вредных веществ может быть повышена.
Режим НМУ будет действовать до утра воскресенья, 3 июля, до 11:00 часов. При режиме НМУ первой степени опасности предприятия обязаны следить за погодной ситуацией, чтобы при необходимости снизить нагрузку на воздух.
В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что сегодня ночью не будет осадков, а ветер будет дуть со скоростью около 4 м/с.