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Готовимся к вони? Омичей предупредили об опасном погодном периоде

Готовимся к вони? Омичей предупредили об опасном погодном периоде

Вчера, 15:17
Фото: 1MI

На выходных в Омске объявили режим НМУ

Предупреждение опубликовало региональное минприроды.

По сообщению регионального минприроды, с сегодняшнего дня, 2 июля, с 22:00 часов в регионе, в том числе и в Омске, установится погода, которая не будет способствовать рассеиванию вредных веществ в воздухе. Это означает, что в городе могут чувствоваться посторонние запахи, а концентрация вредных веществ может быть повышена.

Режим НМУ будет действовать до утра воскресенья, 3 июля, до 11:00 часов. При режиме НМУ первой степени опасности предприятия обязаны следить за погодной ситуацией, чтобы при необходимости снизить нагрузку на воздух.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что сегодня ночью не будет осадков, а ветер будет дуть со скоростью около 4 м/с.

#Ольга Акамова#Омск#Погода#Город#Новости#Омская область#Воздух#Загрязнение воздуха
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