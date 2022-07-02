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Фекальный потоп. Жители Омска пожаловались на проблемы с канализацией

Фекальный потоп. Жители Омска пожаловались на проблемы с канализацией

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI

В Омске нечистоты залили две улицы

Причины произошедшего не известны.

В паблике «ЧП Омск» местный житель сообщил об очередной коммунальной аварии, которая усложнила жизнь и автомобилистам, и пешеходам. В Советском округе Омска прорвало канализацию, из-за чего на нескольких улицах разлились фекальные реки.

«В Нефтяниках розлив хоз-фекальной канализации. [Зловонные реки] текут по 1-й Заводской до Энтузиастов, там поворачивают направо и [идут] к Нефтезаводской. Запах соответствует содержанию», — культурно описал ситуацию местный житель и поделился снимками потопа.
vk.com/chp55

Омич добавил, что авария случилась несколько дней назад, и за это время ни одна коммунальная служба не приехала на место, чтобы устранить последствия ЧП. В ЕДДС Омска получить ответ по поводу случившегося не удалось.

Обновлено: в администрации Омска сообщили, что порыв случился на частных сетях, и потому долгое время аварию никто не устранял. Сейчас на месте ведутся работы.

«В данный момент специалисты АО „ОмскВодоканал“ устраняют повреждения. После выяснения вопроса о принадлежности сетей в отношении владельца будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности в связи с непринятием мер по устранению аварии», — объяснили в департаменте контроля мэрии Омска.
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Канализация#Авария#Дорога#Потоп
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