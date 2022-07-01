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«Замуровали». Жителям омской деревни Приветная заблокировали въезд в населенный пункт

«Замуровали». Жителям омской деревни Приветная заблокировали въезд в населенный пункт

Вчера, 17:20
Фото: Город55
На федеральной трассе, с которой можно было попасть в деревню, установили сплошной «отбойник».

В редакцию Город55 обратились жители деревни Приветная Омского района, которые остались без единственного удобного въезда в населенный пункт.

«Наша деревня находится на федеральной трассе (Р-254 „Иртыш“ — прим.ред.) рядом с микрорайоном Входной.  Населенный пункт у нас большой — более 2 тысяч жителей. Большинство жителей работает в Омске, и для того, чтобы выехать в город, у нас был въезд и выезд на федеральную трассу. Однако вчера приехали рабочие и установили сплошной „отбойник“, тем самым оставив жителей Приветной без единственной дороги, которая вела в деревню», — рассказала Городу55 местная жительница Анастасия.
Свежий "отбойник"
Город55

По словам женщины, теперь для всего автотранспорта, выезжающего из деревни, будет запрещен поворот налево, и чтобы выехать на федеральную трассу, придется ехать до микрорайона Входной.

«Теперь нужно доехать до Входной, заехать туда, развернуться, постоять там на светофоре, и только потом выехать на федеральную трассу. В обратном направлении все будет еще сложнее: придется ехать до виадука и заезжать на него, тем самым потратив на это 10-15 минут. Ладно жители, но ведь таким же макаром придется добираться и скорой помощи, и пожарным, для которых иногда дорога каждая секунда», — возмущается Анастасия.

В сервисе «Яндекс.Панорама» можно посмотреть, как выглядел въезд в поселок до нововведений. На панораме запечатлены знак, разрешающий поворот налево, указатель «Приветная», никаких барьерных ограждений нет.

Сервис "ЯндексПанорама"

Теперь здесь вмонтирована искусственная «преграда» в виде сплошного металлического «отбойника».

Город55
«С общественным транспортом тоже будет проблема. Раньше, например, маршрутка из Лузино заезжала в Приветную, а сейчас это будет невозможно. Да и напротив этого въезда высадить людей не получится, поскольку им тогда через отбойник придется перескакивать. Опять же, из нашей деревни люди ходили на электричку, теперь – все: придется идти через Входную, а это несколько километров.  Еще и пешеходных переходов никаких нет», — говорит жительница Приветной.  

Вчера более 50-ти жителей деревни вышли к «замурованному» въезду на импровизированный протест и поговорили с рабочими, которые монтировали ограждение. Те им сообщили, что этот проект якобы был согласован еще 5 лет назад.

Город55

Чтобы убедиться, так ли это, Город55 связался с пресс-службой «Сибуправтодора», которое отвечает за эту федеральную трассу. Там сообщили, что установка «отбойника» действительно давно согласована, причиной является высокая аварийность на участке.

«Да, проект был согласован давно. „Отбойники“ установили из-за того, что данный участок трассы является аварийно-опасным, да еще и с интенсивным трафиком — до 10 тысяч автомобилей в сутки. Только в пошлом году в этом месте было пять ДТП. Установка ограждений, к слову, была согласована с Госавтоинспекцией по Омской области», — пояснила Городу55 пресс-секретарь ФКУ «Сибуправтодор» Ольга Коломейцева.

Видимо, жителям Приветной все же придется привыкать к новой схеме движения.

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