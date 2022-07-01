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Загадочное совпадение. В центре Омска на одной полосе столкнулись 7 автомобилей

Загадочное совпадение. В центре Омска на одной полосе столкнулись 7 автомобилей

Вчера, 22:07
Фото: 1MI

В Омске за один день в ДТП пострадали семь человек

Омичи стали допускать грубые нарушения правил дорожного движения.

В конце рабочего дня центр Омска буквально наполнился разбитыми автомобилями. Практически одновременно на разных участках дорог с 17 до 18 часов случилось несколько аварий. Как рассказал Городу55 очевидец, по странному совпадению все машины столкнулись именно в центральной полосе движения:

«Два легковых автомобиля столкнулись около «Туриста», между остановками «Главпочтамт» и «Маяковский» образовался «паровозик» из трех машин, и еще через 500 метров, на кольце у Успенского Собора не разъехались автобус и легковушка.  И четвертая авария уже была на левом берегу у остановки »Поворотная».

В омской Госавтоинспекции серию аварий подтвердили. По словам правоохранителей, в последнее время омичи как будто забыли правила дорожного движения — грубо нарушают их. В результате страдают люди — только сегодня в больницы города доставлены семь человек.

«В Омске за сутки зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, 7 человек получили травмы разной тяжести. Все ДТП — это столкновения. Большинство случилось после 17 часов вечера», — рассказали в пресс-службе ведомства. 
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#ДТП#ДТП с пострадавшими#Авария
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