Высокие требования. Преподавателя омского колледжа осудят за два года взяточничества

Омские следователи передали в суд дело на 45-летнюю преподавательницу омского железнодорожного колледжа. Ее подозревали во взяточничестве, которым она промышляла с 2022 года.
По версии следствия, в 2020–2021 годах подозреваемая несколько раз требовала от студентов разных групп по 1 тысяче рублей с человека за успешную сдачу экзамена. В общей сложности она получила 53 тысячи рублей.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия» возбудили по материалам отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Омского линейного управления МВД России. Материалы с обвинительным заключением передали в суд.
В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что женщине грозит до 8 лет колонии.