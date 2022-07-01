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Высокие требования. Преподавателя омского колледжа осудят за два года взяточничества

Высокие требования. Преподавателя омского колледжа осудят за два года взяточничества

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI

В Омске преподавателя колледжа осудят за мелкие взятки

Студенты платили за сдачу экзаменов.

Омские следователи передали в суд дело на 45-летнюю преподавательницу омского железнодорожного колледжа. Ее подозревали во взяточничестве, которым она промышляла с 2022 года.

По версии следствия, в 2020–2021 годах подозреваемая несколько раз требовала от студентов разных групп по 1 тысяче рублей с человека за успешную сдачу экзамена. В общей сложности она получила 53 тысячи рублей.

Уголовное дело по  ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия» возбудили по материалам отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Омского линейного управления МВД России. Материалы с обвинительным заключением передали в суд.

В пресс-службе регионального Следственного комитета отметили, что женщине грозит до 8 лет колонии.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Преподаватель#Взятка#Уголовное дело#Следователи
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