Втянул несовершеннолетнего. Омский «черный лесоруб» заставил подростка воровать

В пресс-службе омской полиции рассказали новые подробности уголовного дела в отношении 37-летнего омича. На мужчину уже завели дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Теперь же ему придется отвечать еще за несколько преступлений.
Оказалось, что омич «сотрудничал» с 17-летним жителем поселка с. Заливино в Тарском районе. Подростка привлекали к кражам: как минимум трижды он вместе со своим старшим приятелем обокрал опытно-производственное хозяйство.
Омичи вынесли оттуда лом черного металла массой около 300 килограммов на сумму не менее 50 000 рублей, 6 мешков с заменителем цельного сухого молока для выпойки телят на общую сумму 14 700 рублей и бороны зубовые в количестве 6 штук и 3 диска от тракторной телеги на общую сумму 55 500 рублей.
Известно, что омич обещал своему молодому приятелю часть от выручки после продажи украденного. Такая договоренность обернулась для 37-летнего мужчины тремя уголовными делами по ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Ему грозит до 5 лет колонии.
Возбудили ли уголовные дела на 17-летнего сельчанина, в полиции не уточнили.