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Втянул несовершеннолетнего. Омский «черный лесоруб» заставил подростка воровать

Втянул несовершеннолетнего. Омский «черный лесоруб» заставил подростка воровать

Сегодня, 13:34
Фото: 55.мвд.рф

Омич заставил 17-летнего подростка воровать

На омича завели несколько уголовных дел.

В пресс-службе омской полиции рассказали новые подробности уголовного дела в отношении  37-летнего омича. На мужчину уже завели дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Теперь же ему придется отвечать еще за несколько преступлений.

Оказалось, что омич «сотрудничал» с 17-летним жителем поселка  с. Заливино в Тарском районе. Подростка привлекали к кражам: как минимум трижды он вместе со своим старшим приятелем обокрал опытно-производственное хозяйство.

Омичи вынесли оттуда лом черного металла массой около 300 килограммов на сумму не менее 50 000 рублей, 6 мешков с заменителем цельного сухого молока для выпойки телят на общую сумму 14 700 рублей и бороны зубовые в количестве 6 штук и 3 диска от тракторной телеги на общую сумму 55 500 рублей.

Известно, что омич обещал своему молодому приятелю часть от выручки после продажи украденного. Такая договоренность обернулась для 37-летнего мужчины тремя уголовными делами по  ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Ему грозит до 5 лет колонии.

Возбудили ли уголовные дела на 17-летнего сельчанина, в полиции не уточнили.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Лесоруб#Лес#Уголовное дело#Кража
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