Втянул несовершеннолетнего. Омский «черный лесоруб» заставил подростка воровать

В пресс-службе омской полиции рассказали новые подробности уголовного дела в отношении 37-летнего омича. На мужчину уже завели дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Теперь же ему придется отвечать еще за несколько преступлений.