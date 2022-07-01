Врачи-единороссы из Омской области рассказали о помощи на Донбассе

По словам Вадима Бережного, сейчас в региональном отделении партии «Единая Россия» есть 17 заявок от врачей, которые хотят помочь в Донбассе. В Омск из Луганска доставили 17 пациентов, из них 11 пока не могут ходить. Всех их прооперируют, затем они пройдут курс реабилитации.