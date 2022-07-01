Врачи-единороссы из Омской области рассказали о помощи на Донбассе

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась большая пресс-конференция, где омские врачи рассказали о помощи пациентам на Донбассе. В пресс-конференции участвовали секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», главный врач «Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области» (КМХЦ) Вадим Бережной, врачи КМХЦ Сергей Лысенко и Илья Зятьков и главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.
Вадим Бережной рассказал, что узнал о нехватке квалифицированной медпомощи в Мариуполе от своего брата-врача, который также работал на Донбассе в качестве волонтера.
«Узнал о проблемах и потребностях, которые там наиболее актуальные в части оказания медицинской помощи. Я подумал, что наши возможности могут быть полезны пострадавшим. Омские медики могут не только помочь им в операциях там, на территории госпиталей в Донбассе, но и сильно облегчить задачи местной медицинской работе», — рассказал Вадим Бережной.
Врач Илья Зятьков рассказал, что у него не было никаких сомнений перед тем, как ехать в командировку на Донбасс. Его супруга тоже врач, дочь учится в медицинском университете, и они обе поддержали его решение участвовать в гуманитарной программе.
Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной отметил важность поддержки со стороны председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия Хубезова.
«Дмитрий Анатольевич Хубезов, который практически живет сейчас в Донбассе, занимается глобальными гуманитарными задачами, смог организовать документальное сопровождение. Его команда нас встретила и благодаря ему мы оказались в госпиталях и также с их помощью добрались обратно», — поделился Бережной.
Главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов рассказал, что с собой для работы взял некоторые расходные материалы для хирургической помощи пациентам. При пересечении государственной границы его решили проверить более тщательно из-за специфического груза, но после изучения документов вопросов к багажу больше не возникало.
В луганской больнице, по словам Маркелова, омских врачей встретили с энтузиазмом:
"Понятно, что вся медслужба находится в режиме боевых действий. Нагрузка на них колоссальная. Медики работают без сна и отдыха. С первых часов все стало понятно – как, куда идти, как поток пациентов идет, все сотрудники, с которыми мы общались – руководство, врачи, создали условия, что у меня не было ощущения, что я в чужом коллективе. Адаптация – час-полтора. Понял, что свой. Тебе сразу начали доверять и столько слов благодарности от них, что мы приехали», - поделился Дмитрий Маркелов.
Врач омского КМХЦ Сергей Лысенко подчеркнул, что ехать помогать пациентам на Донбассе было немного страшно, однако все врачи четко понимали, что отправляются на помощь к людям.
«Страх был. Но у нас была необходимость действовать. Занимались делом. Мы видели куски ракет из окна, прислушивались к звукам. Что за хлопки. Но необходимость действовать — была впереди. За работой отвлекались. Сев только в самолёт — переглянулись — и поняли — что такое дело сделали. Страх, конечно, был. Первые 3-4 дня, когда мы там находились, были большие поступления пациентов. В сутки обращалось до 170 человек. У 90 — были ранения. Мы окунулись в работу с головой. И оказывали помощь нон-стоп», — поделился эмоциями Сергей Лысенко.
По словам Дмитрия Маркелова, город практически опустел, но некоторые жители все же остались. В такой ситуации помощь местным жителям особо важна, чтобы сбавить тревогу и ощущение пустоты.
«Город полупустой, мало транспорта. Мужчин нет — все защищают родину. Много военной техники. Но несмотря на это, люди стараются жить. Работает ряд парков, где мамы с колясками. Но ощущение тревоги и пустоты, когда на улице идут в основном женщины, понимаешь, тут идет полномасштабная спецоперации, мужчины защищают Родину. То, что сейчас делает правительство Омской области, партия „Единой России“, всей страной — очень ценно. Питьевая вода, еда. Очень существенный вклад для людей местных. Важно и само чувство, что они не брошены», — подчеркнул Маркелов.
По словам Вадима Бережного, сейчас в региональном отделении партии «Единая Россия» есть 17 заявок от врачей, которые хотят помочь в Донбассе. В Омск из Луганска доставили 17 пациентов, из них 11 пока не могут ходить. Всех их прооперируют, затем они пройдут курс реабилитации.