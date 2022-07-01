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Владельцев газовых плит ждут штрафы

Сегодня, 11:20
Юристы указывают, что все штрафы, наложенные на граждан, в чьих домах установлены газовые плиты, связаны с безопасностью.

Как пишет Infox, газовая плита считается источником повышенной опасности. Таким образом, государство может вмешиваться в процесс ее эксплуатации и вводить штрафы, связанные с неправильной эксплуатацией гражданами газовых плит.

Юрист Тимур Эшпулатов рассказал, что штрафу могут подвергнуться граждане, которые не заключили договора на техническое обслуживание плиты при ее установке (в размере двух тысяч рублей), граждане, которые не желают пускать в свой дом представителей газовой компании для проверки работы плиты (до двух тысяч рублей), граждане, которые предприняли попытки передвигать газовую плиту или колонку (до двух с половиной тысяч рублей). Самым опасным действием считается самовольное подключение газовой плиты или колонки без контроля со стороны газовой компании.

#Ольга Земскова
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