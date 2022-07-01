Вице-премьер Виктория Абрамченко выехала в сгоревший в мае омский Называевск

Вице-премьер России Виктория Абрамченко с губернатором Александром Бурковым сегодня отправилась в омский Называевск, где в мае сгорел 71 жилой дом. Первым делом куратор ситуации с пожарами в СФО побывала на месте самого крупного пожара региона.