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Вице-премьер Виктория Абрамченко выехала в сгоревший в мае омский Называевск

Вице-премьер Виктория Абрамченко выехала в сгоревший в мае омский Называевск

Вчера, 15:04
Фото: телеграм-канал Александра Буркова
Первым делом чиновница отправилась на место, где начался пожар.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко с губернатором Александром Бурковым сегодня отправилась в омский Называевск, где в мае сгорел 71 жилой дом. Первым делом куратор ситуации с пожарами в СФО побывала на месте самого крупного пожара региона.

«Глава регионального МЧС сообщил, как развивалась ситуация 6 мая и что предпринималось для спасения населенного пункта от пожаров. В тот день огнеборцам удалось отстоять более двух тысяч домов, — сообщил Александр Бурков в своем телеграм-канале. 

Также Виктория Абрамченко лично пообщалась с пострадавшими. Погорельцы рассказали о своих проблемах.

«У кого-то не было зарегистрировано право собственности на дом, который был уничтожен огнем. У кого-то — имеется и другая долевая собственность», — сообщила вице-премьер.  

Напомним, вице-премьер Виктория Абрамченко проведет в Омске три дня. В Западном сибирском федеральном округе она курирует исполнение указа президента об обеспечении пострадавших от пожаров жильем.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Виктория Абрамченко#Александр Бурков#Последствия пожара#Рабочий визит#ГУ МЧС по Омской области
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