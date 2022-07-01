Вице-премьер Виктория Абрамченко выехала в сгоревший в мае омский Называевск

Вице-премьер России Виктория Абрамченко с губернатором Александром Бурковым сегодня отправилась в омский Называевск, где в мае сгорел 71 жилой дом. Первым делом куратор ситуации с пожарами в СФО побывала на месте самого крупного пожара региона.
«Глава регионального МЧС сообщил, как развивалась ситуация 6 мая и что предпринималось для спасения населенного пункта от пожаров. В тот день огнеборцам удалось отстоять более двух тысяч домов, — сообщил Александр Бурков в своем телеграм-канале.
Также Виктория Абрамченко лично пообщалась с пострадавшими. Погорельцы рассказали о своих проблемах.
«У кого-то не было зарегистрировано право собственности на дом, который был уничтожен огнем. У кого-то — имеется и другая долевая собственность», — сообщила вице-премьер.
Напомним, вице-премьер Виктория Абрамченко проведет в Омске три дня. В Западном сибирском федеральном округе она курирует исполнение указа президента об обеспечении пострадавших от пожаров жильем.