Вид изнутри. Строительство новой арены в Омске близится к финишу

Техническая готовность «G-Drive Арены» 84%. Об этом сообщил хоккейный клуб «Авангард». Спорткомплекс подключен к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и связи. Внутри идет работа по отделке, снаружи — по благоустройству.
В чаше ледового дворца идет монтаж ограждений, инженерных систем и электрических сетей.
Здание уже подключено к городским инженерным сетям водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и связи. Рабочие устанавливают подсистему под акустические панели и светодиодные дисплеи по периметру трибун.
«В здании смонтировано 14 лифтов и 8 эскалаторов, — рассказали в хоккейном клубе, — на прилегающей к ледовому дворцу территории строители выложили тротуарную плитку, установили опоры освещения и высадили саженцы деревьев.
Напомним, что сдать новую арену в эксплуатацию планируют в начале сентября.