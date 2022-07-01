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Вид изнутри. Строительство новой арены в Омске близится к финишу

Вид изнутри. Строительство новой арены в Омске близится к финишу

Вчера, 16:22
Фото: 1MI

Техническая готовность «G-Drive Арены» составляет 84%

Работа кипит внутри и снаружи спорткомплекса.

Техническая готовность «G-Drive Арены» 84%. Об этом сообщил хоккейный клуб «Авангард». Спорткомплекс подключен к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и связи. Внутри идет работа по отделке, снаружи — по благоустройству.

В чаше ледового дворца идет монтаж ограждений, инженерных систем и электрических сетей.

хоккейный клуб "Авангард"

Здание уже подключено к городским инженерным сетям водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и связи. Рабочие устанавливают подсистему под акустические панели и светодиодные дисплеи по периметру трибун.

«В здании смонтировано 14 лифтов и 8 эскалаторов, — рассказали в хоккейном клубе, — на прилегающей к ледовому дворцу территории строители выложили тротуарную плитку, установили опоры освещения и высадили саженцы деревьев.

Напомним, что сдать новую арену в эксплуатацию планируют в начале сентября.

#Новости#Омск#Строительство#Авангард#Любовь Фёдорова
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